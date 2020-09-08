Инфографика Gazeta.SPb: где сдать кровь в Петербурге

В Петербурге работают несколько пунктов переливания крови. Gazeta.SPb рассказывает, где ждут доноров.

Отметим, что Петербург готовится к проведению очередной донорской акции. Ее проведет «Фонд доноров». Акция будет посвящена Всемирному дню донора костного мозга.

Жителям и гостям Северной столицы предлагают сдать кровь на 6 пунктах переливания и пополнить ряды потенциальных доноров костного мозга.

Отметим, что в мире Всемирный день донора костного мозга отмечают с 2015-го года. Юбилей международной акции пришелся на 19 сентября. К слову, именно в Петербурге работает один из первых федеральных регистров потенциальных доноров костного мозга — Российский НИИ гематологии и трансфузиологии.

Донором может быть любой в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. При себе будет необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Утром следует легко позавтракать.