Иммунитет к COVID-19 может быть у 1,5 млн петербуржцев

В этом году для иммунизации населения петербургские медики будут использовать три российских вакцины УЛЬТРИКС, КВАДРИ и СОВИГРИПП. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В этом году для иммунизации населения петербургские медики будут использовать три российских вакцины УЛЬТРИКС, КВАДРИ и СОВИГРИПП. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Иммунитетом к коронавирусу могут обладать от 600 тыс. до 1,5 млн жителей Петербурга. Сейчас в Северной столице начинается подъем респираторных заболеваний.

Об этом заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Евгений Антипов рассказал на онлайн пресс-конференции в ТАСС, посвященной эпидемиологической ситуации, профилактике ОРВИ и вакцинации от гриппа.

Он отметил, что данные об иммунитете к коронавирусу у петербуржцев разнятся. Исследователи полагают, что минимум от COVID-19 иммунитетом защищены 600 тысяч горожан.

Как констатировали специалисты: в Петербурге начинается подъем респираторных заболеваний. В этом году их течение может быть осложнено из-за коронавируса.

Ожидается, что прививки от гриппа в этом году получат не менее 60% населения.

Антипов добавил, что вакцина позволяет избежать так называемых «микс-инфекций» — вероятность заболевать сразу несколькими вирусными заболеваниями стремится к нулю.