В Петербурге наградят учителей и учреждения культуры

Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал о премиях, которые получат педагоги, руководители школ, а также учреждения культуры.

Решение о денежном поощрении наиболее выдающихся работников сфер образования и культуры было принято в ходе рабочего совещания в Смольном в субботу, 5 сентября.

На своей личной странице в социальной сети «Вконтакте» Беглов отметил, что петербургские учителя проявили себя наилучшим образом в период пандемии. Благодаря стараниям педагогов было успешно организованно дистанционное обучение, а выпускники отлично подготовлены к сдаче ЕГЭ в условиях ограничений по COVID-19. Всего премии получат 30 учителей и 10 руководителей школ. Размер каждой выплаты составит 200 тысяч рублей.

Не могли в городе на Неве не отметить и деятельность учреждений культуры. Несмотря на ограничительные меры и фактическое временное закрытие, музеи, театры и библиотеки продолжали работать онлайн. Прямые трансляции спектаклей и различных событий регулярно радовали жителей города. Премии присудили 17 учреждениям по 8 номинациям. Для поощрения государственных учреждений культуры сформирован премиальный фонд в размере 150 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники 17 культурных учреждений получат премии правительства.