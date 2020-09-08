В Петербурге наградят учителей и учреждения культуры

В Петербурге наградят учителей и учреждения культуры
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал о премиях, которые получат педагоги, руководители школ, а также учреждения культуры.

Решение о денежном поощрении наиболее выдающихся работников сфер образования и культуры было принято в ходе рабочего совещания в Смольном в субботу, 5 сентября.

На своей личной странице в социальной сети «Вконтакте» Беглов отметил, что петербургские учителя проявили себя наилучшим образом в период пандемии. Благодаря стараниям педагогов было успешно организованно дистанционное обучение, а выпускники отлично подготовлены к сдаче ЕГЭ в условиях ограничений по COVID-19. Всего премии получат 30 учителей и 10 руководителей школ. Размер каждой выплаты составит 200 тысяч рублей.

Не могли в городе на Неве не отметить и деятельность учреждений культуры. Несмотря на ограничительные меры и фактическое временное закрытие, музеи, театры и библиотеки продолжали работать онлайн. Прямые трансляции спектаклей и различных событий регулярно радовали жителей города. Премии присудили 17 учреждениям по 8 номинациям. Для поощрения государственных учреждений культуры сформирован премиальный фонд в размере 150 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники 17 культурных учреждений получат премии правительства.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов премии учителя учреждения культуры


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Движение на набережной Мойки перекроют съемки фильма
Лукашенко заявил, что в случае краха Белоруссии Россию будет ждать та же участь
В Петербурге мужчина с гранатой напал на «Сбербанк»
Заместитель главы Минэнерго РФ Тихонов задержан по подозрению в ...
Здания завода «Комат» в Петербурге продадут с молотка
Меркель заявила, что реакция стран Евросоюза на дело Навального будет общей
Ветеринары проверили здоровье редких котов в Пулково
В Петербурге наградят учителей и учреждения культуры