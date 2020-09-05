В Петербурге сотрудники 17 культурных учреждений получат премии правительства

В Смольном объявили, что работников 17 петербургских учреждений культуры наградят правительственными премиями за 2019 год.

Об этом стало известно в субботу, 5 сентября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего заседания с членами правительства Северной столицы отметил, что культурные учреждения достойно справлялись с трудностями во время строгих ограничений по пандемии COVID-19. На тот момент театрам, музеям, библиотекам, чтобы продолжать свою деятельность, пришлось полностью перейти в онлайн. Глава города отметил, что они отважно пережили тяжелые времена карантина.

В заключение Беглов добавил, что уже заверил подписью постановление, согласно которому коллективы 17 культурных учреждений наградят премиями Правительства Петербурга в восьми номинациях за прошлогодние достижения. Премиальный фонд оценивается в 150 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каком формате школы будут работать до конца года.