Меркель заявила, что реакция стран Евросоюза на дело Навального будет общей

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны ЕС активно советуются друг с другом по делу оппозиционера Алексея Навального и готовятся выступить с общим обращением.

Меркель заявила, что в Евросоюзе ждут объяснения России по ситуации с отравлением Навального. После получения обратной связи, власти стран ЕС проведут коллективные переговоры и сообщат, к какому общему решению они пришли.

Напомним, политику Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете рейса «Томск — Москва». После экстренного приземления воздушного судна в Омске оппозиционер был доставлен в местную больницу, где его состоянии стабилизировали. Позднее он отправился на лечение в Берлинскую клинику «Шарите», где подтвердился факт отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». В России же основной версией ухудшения здоровья Навального по-прежнему считают «нарушение обмена веществ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный вышел из комы, его состояние улучшилось.