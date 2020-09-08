На Ленобласть надвигаются сильные ливни и ветер

Спасатели предупреждают жителей Ленинградской области о сильных дождях, которые «зальют» регион через несколько дней, 10 сентября. А 11 сентября ветер усилится до 15-20 м/с.

Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, в этот день из-за непогоды повысится вероятность ДТП, аварий на линиях электропередачи и объектах ЖКХ, а также увеличения числа пострадавших на водных объектах. Местных жителей призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и избегать спусков в подземные переходы.

Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 9 сентября, жителей области ждет облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшие, местами умеренные, дожди.

Ночью на улице будет до +8…+13 градусов, на востоке может похолодать до +4 градусов. Днем столбики термометров покажут до +13…+18 градусов.

В темное время суток подует западный, северо-западный ветер, скорость которого составит 4-9 метров в секунду, а днем он сменится на юго-западный до 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.