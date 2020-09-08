В Турции обязали всех граждан и туристов носить маски

В Турции обязали всех граждан и туристов носить маски
Флаг Турции. Фото: pixabay

Турецкое правительство ввело всеобщий обязательный масочный режим. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте МИД страны.

Как говорится в тексте документа, граждане и гости страны обязаны носить маски во всех общественных местах, включая улицы, парки, зоны для пикников, пляжи, транспорт и т.д. Исключений в этом вопросе нет ни для кого. Снимать маски можно только на территории жилых домов.

Также циркуляр запрещает включать музыку и устраивать концерты во всех заведениях общепита и отелях ночью.

В документе говорится, что режим распространяется без исключения на все общественные места во всех турецких провинциях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у 12 российских туристов в Турции выявили коронавирус. Двоих граждан пришлось госпитализировать, состояние остальных не вызывает опасений.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус масочный режим турция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новогодние елки обойдутся Петербургу в 18 млн рублей
СКА обыграл «Торпедо», команды забили 10 шайб
Актер Юрий Назаров лежит в реанимации из-за коронавируса
Бизнесмен Израйлит признан банкротом в суде Петербурга
В Турции обязали всех граждан и туристов носить маски
На Ленобласть надвигаются сильные ливни и ветер
«Рома» планирует выкупить Кокорина у «Спартака»
Движение на набережной Мойки перекроют съемки фильма