Бизнесмен Израйлит признан банкротом в суде Петербурга

Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, легализации преступных доходов и совершении незаконных валютных операций. Фото: Baltphoto

Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, легализации преступных доходов и совершении незаконных валютных операций. Фото: Baltphoto

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом председателя совета директоров «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита. Напомним, что его обвиняют в хищении и «отмывании» денег.

«Суд вынес определение о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, Израйлит был задержан в декабре 2016 года. Речь идет об уголовном деле, открытом по факту хищения средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга в Ленобласти. Около 317 млн рублей были переведены и похищены со счетов компаний, подконтрольных бизнесмену.

Бизнесмен с предъявленным обвинением не согласился и заявил, что дело велось «поверхностно и предвзято». По решению суда предприниматель с марта 2020 года находится под домашним арестом. До этого он содержался в СИЗО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обвиняемого в хищениях Израйлита отпустили под домашний арест.