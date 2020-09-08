Актер Юрий Назаров лежит в реанимации из-за коронавируса

Актер Юрий Назаров лежит в реанимации из-за коронавируса
Актер Юрий Назаров в фильме "За синими ночами" (1983)

Народный артист России Юрий Назаров, которому 83 года, госпитализирован в реанимацию. Причиной стала пневмония, вызванная коронавирусом.

О госпитализации актера сообщила его дочь Татьяна Назарова. Как пишет РЕН ТВ, врачи оценивают состояние актера как тяжелое. Он болеет уже девятый день. По словам дочери заболевшего, медики полностью контролируют сложившуюся ситуацию.

Татьяна Назарова отметила, что хоть артист и в реанимации, но «это все некритично». Она подчеркнула, что состояние Назарова не настолько плохое, чтобы подключать его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Актер Юрий Назаров известен российским зрителям по ролям в фильмах «Маленькая Вера», «Андрей Рублев», «Простые истины», «Воровка», «Баязет» и многих других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболевшую коронавирусом Тимошенко подключили к ИВЛ.

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