G7 обратилась к Кремлю из-за ситуации с Навальным

G7 обратилась к Кремлю из-за ситуации с Навальным
Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

Министры иностранных дел стран G7 призывают Россию в срочном порядке установить ответственного за отравление оппозиционера Алексея Навального и наказать виновных.

Как говорится в совместном заявлении стран G7, которое распространил госдепартамент США, министры призывают Москву срочно привести виновных в госпитализации политика к ответственности, учитывая обязательства России в рамках Конвенции о применении химического оружия.

Руководители внешнеполитических ведомств заявляют, что отравление Навального было подтверждено. В заявлении указывается, что ФРГ ознакомила членов G7 с результатами лабораторных исследований, подтверждающих, что оппозиционер был отравлен «Новичком».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меркель заявила, что реакция стран Евросоюза на дело Навального будет общей.

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