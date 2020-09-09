Сын Никаса Сафронова пожаловался на полученную травму в отеле Турции

Сын российского художника Никаса Сафронова музыкант Лука Затравкин травмировал ноги и оставил турецкий отель без бассейна одним прыжком.

Об этом сообщает mk.ru. Весящий около 250 килограммов Затравкин с разбегу прыгнул в бассейн и уже там выяснил, что он предназначен для детей — глубина всего 50 сантиметров. В результате по дну бассейна пошла трещина, а сам музыкант сильно ударился коленями.

«Кожа заживает на море быстро, надеюсь, что еще два, три дня и будет полегче», — рассказал сын известного художника.

Пианист добавил, что из-за инцидента поврежденный детский бассейн прекратил работу на время ремонта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тучный сын Никаса Сафронова застрял в туалете самолета. Один из пассажиров снял происходящее на видео и распространил в сети.