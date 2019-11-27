Тучный сын Никаса Сафронова застрял в туалете самолета

Пианист заявил, что подаст в суд на людей, которые сняли его на видео.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем сообщает Telegram-канал издания «Подъем». Пианист Лука Затравкин не смог самостоятельно покинуть кабину из-за лишнего веса. Ему потребовалась помощь людей, которые летели с ним в одном самолете. Один из пассажиров снял происходящее на видео и распространил в сети.

Сын Никаса Сафронова заявил, что не удивлен, но собирается подавать в суд на автора ролика. Он убежден, что своим поступком неизвестный продемонстрировал свой уровень.

Напоминаем, что изначально видео выложили в Telegram-канале, который, по предварительным данным, ведет Божена Рынска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Никас Сафронов ехал на вечер памяти Аллы Вербер и попал в ДТП. Сам художник отделался испугом, а вот его другу понадобилась помощь врачей.