Никас Сафронов ехал на вечер памяти Аллы Вербер и попал в ДТП

Сам художник отделался испугом, а вот его другу понадобилась помощь врачей.

Об этом стало известно 12 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости, цитируя слова художника Никаса Сафронова. Он рассказал, что попал в аварию в Барвихе, когда ехал на вечер памяти Аллы Вербер. Сафронов так и не попал на важное мероприятие, потому что в его машину врезалась «КИА». Именно другого участника движения художник винит в столкновении. В результате пришлось вызывать карету скорой – другу Сафронова понадобилась помощь медиков, а вот сам художник в порядке.

В Госавтоинспекции подтвердили, что ДТП действительно случалось на Рублево-Успенском шоссе. Пострадал один человек.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Андрей Малахов показа последнее интервью Аллы Вербер. Она скончалась во время отдыха в Италии в возрасте 61 года. У нее диагностировали анафилактический шок, который спровоцировал отказ внутренний органов.