Андрей Малахов показа последнее интервью Аллы Вербер

Фешен-директор ЦУМа рассказал о своей борьбе с раком крови.

Интервью с Аллой Вербер показали в эфире передачи «Прямой эфир». Телеведущий Андрей Малахов поговорил с директором ЦУМа о ее долгой борьбе с онкологией – она болела раком крови. Вербер рассказала, что узнала о диагнозе 10 лет назад и все это время ей приходилось совмещать жесткий рабочий график и лечение. В последнее время у директора ЦУМа была ремиссия, так что никто не ожидал, что она умрет.

Напоминаем, Алла Вербер скончалась во время отдыха в Италии в возрасте 61 года. У нее диагностировали анафилактический шок, который спровоцировал отказ внутренний органов.

Женщина родилась в Ленинграде, долгое время жила и работала за границей – то в Канаде, то в Америке, а в 2003 году заняла высокую должность в ЦУМе.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить. Поводов для этого, убеждена Кравец, предостаточно, ведь Алла Вербер была влиятельной и богатой женщиной.