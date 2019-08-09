Андрей Малахов показа последнее интервью Аллы Вербер

Андрей Малахов показа последнее интервью Аллы Вербер
Фото: https://www.instagram.com/verberalla/

Фешен-директор ЦУМа рассказал о своей борьбе с раком крови.

Интервью с Аллой Вербер показали в эфире передачи «Прямой эфир». Телеведущий Андрей Малахов поговорил с директором ЦУМа о ее долгой борьбе с онкологией – она болела раком крови. Вербер рассказала, что узнала о диагнозе 10 лет назад и все это время ей приходилось совмещать жесткий рабочий график и лечение. В последнее время у директора ЦУМа была ремиссия, так что никто не ожидал, что она умрет.

Напоминаем, Алла Вербер скончалась во время отдыха в Италии в возрасте 61 года. У нее диагностировали анафилактический шок, который спровоцировал отказ внутренний органов.

Женщина родилась в Ленинграде, долгое время жила и работала за границей – то в Канаде, то в Америке, а в 2003 году заняла высокую должность в ЦУМе.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить. Поводов для этого, убеждена Кравец, предостаточно, ведь Алла Вербер была влиятельной и богатой женщиной.

алла вербер андрей малахов интервью
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Украинский флаг в Крыму расценили как провокацию
Юрист Наргиз рассказал о подробностях конфликта певицы с Фадеевым
Эксперты назвали звезд, которые накручивают подписчиков в Instagram
Власти собираются отремонтировать Выборгское шоссе
На Парашютной перевернулся мусоровоз и рассыпал содержимое
Трамп верит, что Зеленский и Путин смогут договориться
Гибель подростка на рельсах у станции «Ручьи» стала поводом для ...
В Госдуме обеспокоены средним показателем рождаемости в России