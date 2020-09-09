ООН сообщила, что человечеству грозит пандемия ожирения

Миллионы людей не имеют доступа к здоровой пище, что может негативно повлиять на проблему ожирения, которая угрожает человечеству «глобальной пандемией».

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные ООН, если правительства будут игнорировать данную проблему, то расходы на здравоохранение во всех государствах в следующие десять лет превысят $1,3 трлн в год. Уже три миллиарда человек не могут питаться здоровой пищей. Коронавирусная пандемия оставила людей без средств на хорошую еду, заставляя их экономить, выбирая фастфуд.

Согласно оценкам ООН, с проблемой голода до конца 2020 года могут столкнуться до 132 миллионов человек из разных стран.

Однако, в развитых странах проблема ожирения более серьезна, чем голод. К примеру, в Великобритании почти две трети населения имеют избыточный вес.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебресиус призвал страны готовится к новым пандемиям.