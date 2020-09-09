В Петербурге задержали подозреваемых в избиении доцента «Военмеха»

Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в нападении на доцента БГТУ «Военмех».

Как стало известно gazeta.spb.ru, само происшествие произошло еще в субботу, 5 сентября. В полицию поступил сигнал от самого пострадавшего — 36-летнего доцента «Военмеха». Он рассказал, что на него напали трое неизвестных, избили, отобрали деньги, мобильный телефон, а также все документы, после чего скрылись в неизвестном направлении. Ущерб от деяний злоумышленников составил 23 тысячи рублей.

На следующий день по факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Преступники были объявлены в розыск.

В понедельник, 7 сентября, удалось задержать троих подозреваемых. В настоящее время два гражданина Узбекистана и еще один житель Северной столицы пребывают в изоляторе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка лишилась в парадной дорогостоящего смартфона, подозреваемого задержали.