Слухи и беззубые старухи: в Ленобласти будут разоблачать и «награждать» авторов новостных фейков

Леноблизбирком намерен собирать и разоблачать так называемые фейк-ньюc, касающиеся, в том числе, избирательной кампании, а самым одиозным из них — присваивать своеобразную награду.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский подчеркивает: открытость и гласность должны сопровождаться уважением. Он посетовал, что сегодня при оценке какой-либо деятельности очень часто используется клиповое мышление, а чуть ли не каждый информационный повод становится способом для самопиара. Глава Леноблизбиркома уверен: каждый должен отвечать за свои слова.

«С сегодняшнего числа мы откроем в своей, скажем так, редакции или на своих сайтах новую рубрику, которая будет называться «Слухи и беззубые старухи». Мы будем собирать и разоблачать все фейки. Самый одиозный получит «награду» — кривое перо. А за второе место — две левые галоши. Пришло время меняться всем», — отметил он в ходе пресс-конференции, посвящённой готовности Ленинградской области к Единому дню голосования.

Напомним, 11 и 12 сентября в 47 регионе состоится досрочное голосование на выборах губернатора, основным днем станет 13 сентября. Кроме этого пройдут дополнительные выборы депутата ЗакСа Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1 и очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов в местные советы депутатов в муниципалитетах семи районов и городского округа 47 региона.