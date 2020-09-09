Студентка петербургского вуза смогла вернуть деньги за обучение только через суд

Студентка петербургского вуза смогла вернуть деньги за обучение только через суд
Девушка вернула все деньги и даже больше. Фото: pixabay.com

Девушка отчислилась по собственному желанию и просила вернуть аванс.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону студентки, которая не могла получить аванс, заплаченный ею «Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов». В 2018 году девушка поступила в университет, а уже в декабре был внесен авансовый платеж за обучение и проживание в общежитии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

После первого курса студентка поняла, что не хочет учиться, и попыталась вернуть средства – она написала заявление на имя ректора. Ее требования удовлетворили, но не полностью, ссылаясь на соответствующий пункт в договоре. Конфликт не удалось решить без вмешательства третьей стороны, поэтому студентка отправилась в суд.

Ей удалось вернуть 150 тысяч рублей за обучение, более 88 тысяч за проживание, штраф в размере 121 тысячи рублей, а также средства за неустойку и госпошлину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главмедсестра петербургской поликлиники заплатит штраф за халтурное обращение с отходами.

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