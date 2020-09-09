Ефремов рассказал, каково ему живется в СИЗО

Ефремов рассказал, каково ему живется в СИЗО
Михаил Ефремов. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Он поделился впечатлениями от ужина и новых знакомых.

Актер Михаил Ефремов помещен в московское СИЗО номер пять «Водник». Ему предстоит провести в колонии общего режима восемь лет, а пока он ожидает дальнейшей участки в изоляторе. Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович рассказала телеканалу «НТВ», что артист в бодром расположении духа.

«В целом чувствует себя хорошо, относится ко всему философски»,

— отметила она.

Сейчас Ефремов живет с россиянином и белорусом. Они могут пользоваться чайником и телевизором, недавно в камере сделали ремонт. Отмечается, что на ужин актер ел селедку с картошкой и ни на что не жалуется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ефремов зачитает арестантам и работникам СИЗО пьесу Охлобыстина.

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