Ефремов рассказал, каково ему живется в СИЗО

Он поделился впечатлениями от ужина и новых знакомых.

Актер Михаил Ефремов помещен в московское СИЗО номер пять «Водник». Ему предстоит провести в колонии общего режима восемь лет, а пока он ожидает дальнейшей участки в изоляторе. Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович рассказала телеканалу «НТВ», что артист в бодром расположении духа.

«В целом чувствует себя хорошо, относится ко всему философски»,

— отметила она.

Сейчас Ефремов живет с россиянином и белорусом. Они могут пользоваться чайником и телевизором, недавно в камере сделали ремонт. Отмечается, что на ужин актер ел селедку с картошкой и ни на что не жалуется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ефремов зачитает арестантам и работникам СИЗО пьесу Охлобыстина.