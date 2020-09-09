Санкт-Петербург готов принимать новых туристов

Город представил турпроекты, которые позволят россиянам путешествовать без проблем.

В Москве состоялась церемония открытия международного туристического форума-выставки «Отдых Leisure 2020». Об этом сообщили в Комитет по развитию туризма Северной столицы.

Председатель ведомства Сергей Корнеев заявил, что из-за пандемии коронавирус граждане начали больше путешествовать по стране и нужно их мотивировать делать это всегда. Ему понравилась идея с кешбеком, и Корнеев надеется, что программа продолжит работать и позволит привлечь еще больше людей в Санкт-Петербург.

Напоминаем, что форум-выставка проходит уже в 26-й раз, в ней принимают участие представители регионов России, а также офисов по туризму Испании, Китая, Болгарии и Кубы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург стал самым популярным направлением на осень для туристов, путешествующих на Ж/Д транспорте.