Петербург стал самым популярным направлением на осень для туристов, путешествующих на Ж/Д транспорте

Северная столица привлекает массу туристов в любое время года, а этой осенью она стала наиболее популярна у железнодорожных путешественников.

Аналитики центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, в какие города туристы устремятся в осенний период, а также, какой транспорт они предпочтут для отправления в места отдыха.

Лидером Ж/Д направлений в бархатном сезоне стал маршрут Москва — Санкт — Петербург. В 2019 году ситуация была аналогичной. Правда, отмечено снижение доли данного направления с 10,1% до 7,7%. Сокращение продемонстрировал и средний чек на билет в одну сторону — на 6% с 2559 до 2401 рубля.

В плане автобусных путешествий направление «Москва — Петербург» лидирующее место уже покинуло. В 2020 году оно заняло лишь 12 место.

Что касается других городов, то в бархатный сезон путешественники предпочитают отправляться на морские курорты. Этой осенью туристы намерены активно помещать Симферополь, Сочи и Анапу.

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