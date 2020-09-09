Россияне готовы работать без выходных, если им заплатят 64 млн рублей в месяц

Граждане рассказали, на что готовы пойти ради огромной суммы.

Исследователям удалось опросить 3,5 тысячи россиян, проживающих в разных регионах страны. Они пытались узнать, за какую сумму граждане готовы трудиться без выходных и отпусков. Об этом пишут «Известия».

Оказывается, россияне дорого оценивают возможность отдохнуть, поэтому готовы отказаться от нее только за очень большие деньги. Мужчины попросили платить им 35 миллионов рублей, а женщины – 89 миллионов. В среднем же россияне рассчитывают на зарплату в 64 миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бюджетникам в России поднимут зарплаты с 1 октября. Согласно Указу, меры по увеличению на 3% зарплаты, обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета, будут приняты с 1 октября 2020 года.