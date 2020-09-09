Ливни и шторм: МЧС предупреждает петербуржцев о непогоде

Уже в четверг, 10 сентября, Петербург накроет непогода. О ливнях и штормовом ветре горожан предупреждает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Уточняется, что ветер 10 сентября может разогнаться до 23 м/с.

Отметим, что, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», хорошая погода покинула Петербург на ближайшие два дня.

Так, в четверг воздух прогреется до +14 градусов. Такая же погода ожидается и в пятницу, 11 сентября.

Небольшое улучшение синоптики ждут в субботу, 12 сентября. Осадков в этот день в Северной столице не ожидается, ветер будет умеренный, потеплеет до +17 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Петербурге. Уже отмечалось, что к концу недели похолодает, также ожидаются кратковременные дожди.