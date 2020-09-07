Синоптики прогнозируют ухудшением погоды в Петербурге

Синоптики прогнозируют ухудшением погоды в Петербурге
К счастью, осадки, как правило, оказываются кратковременным. Фото: Baltphoto

К концу недели похолодает, также ожидаются кратковременные дожди.

Главный специалист Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, что к концу текущей недели в Санкт-Петербурге ожидается похолодание. Также он прогнозирует кратковременные дожди. Об этом пишет 78.ru.

Он отметил, что солнце продолжит радовать горожан своим появлением, так что отчаиваться не стоит. Колесов добавил, что первая холодная ночь ожидается на 9 число, а уже со среды начнут выпадать осадки.

В среднем температура по ночам не будет падать ниже 11 градусов, а днем ниже 15.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Леус заявил: запасы солнца в Петербурге подходят к концу.

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