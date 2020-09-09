В Ленобласти откроют съезд и въезд на кольцо КАД в Мурино

В Ленобласти откроют съезд и въезд на кольцо КАД в Мурино
На КАД откроют новые съезды. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

В Ленинградской области готовятся открыть съезды и въезды на внутреннее кольцо КАД в Мурино.

Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Ленобласти. В четверг, 10 сентября, будет открыто рабочее движение по съезду.

Отметим, что 1 сентября, запустили въезды на КАД со стороны Охтинской аллеи.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржцев предупредили о перекрытиях движения на КАД. Ограничения введут в ночь на четверг, 10 сентября.

Водители не смогут проехать по участку кольцевой между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры.

Участок будет полностью перекрыт в ночь на 10 сентября с 02:00 до 02:15.

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