Стало известно, кто быстрее всех найдет работу в Петербурге после пандемии

Без труда после карантина найти работу в Петербурге получится не во всех сферах. Где больше всего ждут сотрудников, рассказала директор кадрового агентства Ирина Дарджания.

Как сообщила эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург», после карантина особенно востребованными будут специалисты по продажам. Спрос связан с тем, что во время пандемии рынок просел, однако предпринимателям нужно продавать свой продукт.

Иными словами, добавила специалист, в новых сотрудниках нуждаться будут наиболее пострадавшие отрасли, в том числе туризм, экскурсионный бизнес, общепит и учреждения культуры. Организации в этих сферах будут стараться максимальными темпами нарастить потенциал за счет сотрудников.

Отметим, что сейчас петербургский рынок труда постепенно набирает обороты после весеннего спада.

Ранее gazeta.spb.ru писала о самых необычных вакансиях, которые предлагают на рынке труда в Петербурге.