Психолог назвала плюсы второй смены в школе

Психолог назвала плюсы второй смены в школе
Психолог Наталья Картавых. Фото: dombeztrevog.ru

Вторая смена в школе представляется кошмаром для многих педагогов, учеников и родителей. Однако при определенных обстоятельствах плюсов может быть немало.

Об этом рассказала психолог Наталья Кортавых. По ее словам, основную нагрузку после часа дня хорошо воспринимают «совы». На такой хронотип приходятся менее 20% детей, однако с возрастом «сов» становится все больше.

Психолог также отметила необходимость помощи в организации режима ребенка, который учится во вторую смену. Так, например, перед школой ученик может заниматься спортом или посещать кружки, выбраться на прогулку – заняться чем-то, пока есть дневной свет.

По словам Кортавых, нехватка света может привести к сбою выработки мелатонина, что может грозить сезонными расстройствам, в том числе депрессией.

При этом уроки следует делать сразу после школы и раньше ложиться спать.

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