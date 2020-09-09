Адвоката Ефремова уличили в нарушении кодекса этики

Адвоката Ефремова уличили в нарушении кодекса этики
Михаил Ефремов. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил кодекс профессиональной этики адвоката. Об этом заявила квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания.

Нарушения могут быть связаны с публичной активностью. По словам статс-секретаря ФПА России Константина Добрынина, Пашаев также разгласил адвокатскую тайну.

Как сообщил ТАСС, Добрынин отметил, что профессиональной защиты актера не было, а речь Пашаева в прениях была прямым нарушением права на защиту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Ефремов заявил о «подставе» со стороны Пашаева. По словам актера, адвокат обещал ему одно, а получилось другое.

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дтп с участием ефремова ефремов эльман пашаев


 

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