Адвоката Ефремова уличили в нарушении кодекса этики

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил кодекс профессиональной этики адвоката. Об этом заявила квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания.

Нарушения могут быть связаны с публичной активностью. По словам статс-секретаря ФПА России Константина Добрынина, Пашаев также разгласил адвокатскую тайну.

Как сообщил ТАСС, Добрынин отметил, что профессиональной защиты актера не было, а речь Пашаева в прениях была прямым нарушением права на защиту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Ефремов заявил о «подставе» со стороны Пашаева. По словам актера, адвокат обещал ему одно, а получилось другое.