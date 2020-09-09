В Сургуте четверо погибли при столкновении баржи и катера

В Сургуте произошло столкновение катера и баржи. В результате аварии есть погибшие.

Трагический инцидент случился в Ханты-Мансийском автономном округе. По словам замглавы города Алексея Жердева, на катере было восемь человек. Четыре из них погибли, остальные — пострадали. На барже никто не пострадал.

Как сообщил телеканал «360», в Следственном комитете округа рассказали, что в настоящее время проводится процессуальная проверка силами СК и ОВД. На месте работают экстренные службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина за рулем автобуса сбила пешехода площади Победы. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.