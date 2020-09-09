Россияне устроили разборки в турецком отеле из-за его названия

Россияне, прибывшие на отдых в Турцию, возмущаются из-за ситуации с названием отеля, в который им продали путевки. Они обвиняют туроператора в обмане.

Причина конфликта в том, что информация об отеле не соответствует фактическому месту проживания на территории Антальи. В названии гостиницы, куда поселили граждан РФ, шесть слов, однако в путевках у туристов указано название из трех.

Как сообщили РИА Новости, некоторые гости отказались заселяться в отель, указав, что их пытаются «развести».

В пресс-службе туроператора разъяснили, что подобные инциденты случаются ежедневно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции обязали всех граждан и туристов носить маски. Исключений в этом вопросе нет ни для кого. Снимать маски можно только на территории жилых домов.