Немецкие СМИ рассказали подробности версии отравления Навального новым типом «Новичка»

Немецкие СМИ рассказали подробности версии отравления Навального новым типом «Новичка»
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Немецкая газета Die Zeit заявила, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен новым типом яда «Новичок». Издание при этом рассказало, как именно произошло отравление.

По версии издания, отравители либо побрызгали ядом в чай блогера, либо смазали веществом поверхность чашки, из которой он пил.

Навальному стало плохо, когда он находился на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омск, но вскоре перевезли в берлинскую клинику. В настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Западные врачи считают, что оппозиционер был отравлен, российские медики настаивают на том, что следов яда в его организме не обнаружили.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что министры иностранных дел стран G7 призвали Россию срочно установить ответственного за ухудшение состояние Навального и наказать виновных.

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