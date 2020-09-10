Риск рака и инсульта можно вычислить по внешности

Ученые уверены, что особенности внешности человека могут указать на повышенный риск развития серьезных заболеваний. Речь идет об инсульте, инфаркте и даже раке.

Как поясняет РИА Новости, роль играют, как правило, гены и половы гормоны, которые воздействуют на плод еще во время эмбрионального развития.

Эту гипотезу в разные годы путем экспериментов подтверждали ученые из разных стран. Так, в Ливерпуле пришли к выводу о том, что мужчины с короткими безымянными пальцами чаще страдают от сердечного приступа.

Оказалось, что мужчины с короткими относительно указательных безымянными пальцами находятся в группе риска и по злокачественным опухолям предстательной железы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о выводах американских ученых, которые выяснили, есть ли смысл в расчесывании беспокоящих мест на коже во время зуда.