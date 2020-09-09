Ученые объяснили как правильно снимать зуд

Американские ученые провели исследования и выяснили, если ли смысл в расчесывании беспокоящих мест на коже.

Специалисты из Университета Майами провели эксперимент с лабораторными мышами, который подтвердил, что растирание зудящего участка коже куда эффективнее, чем его сильное расчесывание.

Для исследования на кожу мышей наносилось раздражающее вещество. После появления реакции, участки кожи подопытным начинали поглаживать, одновременно фиксируя обратную связь нейронов спинного мозга. С помощью этого удалось определить, что от поглаживания активизируются нейроны дорсальных рогов, отвечающие за чувствительность. Они откликались как на зуд, так и на поглаживания. С уменьшением их активность пропадала и негативная реакция на зуд. Об этом сообщает Journal of Neuroscience.

Ученые установили, чтобы обычное поглаживание может весьма эффективно уменьшить неприятные ощущения от зуда путем запуска нейронных реакций. К тоже же, нужно учитывать и тот факт, что при расчесывании человек рискует повредить верхний слой кожи, а это может вызывать дополнительный дискомфорт.

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