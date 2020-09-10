В Петербурге попросят разрешить проведение одиночных пикетов

В Петербурге попросят разрешить проведение одиночных пикетов
Одиночный пикет. Фото: gazeta.spb.ru

Уполномоченный по правам человека по Северной столице Александр Шилов заявил о необходимости снять действующий запрет на проведение одиночных пикетов. Информация об этом появилась на официальном сайте омбудсмена.

Шилов отметил, что запрет до сих пор актуален, несмотря на то, что массовые мероприятия во всю проводятся. В качестве примера была приведена ситуация с задержаниями 20 человек у Гостиного двора 1 августа на акции протеста. На следующий день после этого прошел полумарафон «ЗаБег», который собрал почти 8 тысяч участников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы провели пикеты в защиту дома Басевича на Большой Пушкарской. Местные жители выразили несогласие с решением КГИОП, согласно которому дом Басевича частично снесут. Активисты хотят сохранить историческое здание и детский сад.

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