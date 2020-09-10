Ученые выявили необычное свойство парацетамола

Американские ученые обнаружили новый эффект известного анальгетика с жаропонижающим эффектом.

Специалисты из университета Огайо в США провели эксперименты и убедились в том, что употребление парацетамола толкает людей не рисковые поступки.

Для исследований были собраны две группы добровольцев. В первой участникам выдавали парацетамол, а во второй обычное плацебо. После была проанализирована их реакция на различные экстремальные или рисковые вещи. Те люди, которые употребляли обычный мел проявляли большую осторожность.

Участники из первой группы же проявляли удивительно бесстрашие. Они не считали большим риском пройтись в одиночку ночью по опасным местам или прыгнуть с парашютом. Не испытывали они особого волнения и перед мыслью о смене профессии после тридцати лет.

Ученые выразили обеспокоенность исследованиями, но уточнили их важность. Порой люди могут употреблять безрецептурные препараты не думая о побочных эффектах, однако это может быть весьма опасно.

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