В Петербурге из-за шквалистого ветра падают деревья и летает профнастил

В Петербурге из-за шквалистого ветра падают деревья и летает профнастил
Выбитое деревом стекло на Нарвском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Северная столица оказалась во власти стихии. Сильные порывы ветра валят деревья и заставляют летать опасные объекты. Петербуржцы же мокнут под сильными ливнями и опасаются очередных подтоплений.

В четверг, 10 сентября, очевидцы начали сообщать о последствиях непогоды в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Так, на Невском проспекте дерево упало на дом и разбило стекло в одном из окон. Свидетель событий рассказал, что испугался, но не пострадал.

Около 10 утра профнастил отправился в полет на пересечении улицы Маршала Захарова и улицы Десантников. Если пешеходы увернуться успели, то один из автомобилей нет — стальной лист врезался прямо в бок транспортного средства.

Летающий профнастил. Фото: vk.com/spb_today

Не повезло и припаркованным машинам на улице Крыленко. Дерево сломалось от резкого порыва ветра и упало прямо на автомобили.

Пострадавшие автомобили на улице Крыленко. Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС предупреждает петербуржцев о непогоде.

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