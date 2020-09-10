Скандального священника Сергия отлучили от церкви

Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова).

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на председателя суда Николая Малета, в четверг, 10 сентября, суд принял решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. При этом у правящего архиерея будет возможность утвердить или не утвердить данное решение в определенные сроки.

Схимонаха отлучили от церкви из-за того, что тот не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения.

Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло отметил, что теперь у Романова не будет доступа к церковным таинствам.

Он пояснил, что теперь Романов фактически стал некрещеным человеком. В случае его смерти его не предадут молитве и отпеванию, будет запрещено возносить его имя на молитве в храме и принимать в храмах записки с его именем на повиновение.

Напомним, шумиха вокруг Романова началась после того, как в проповедях он начал называть коронавирус «псевдопандемией», а также заявлял, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-схиигумена Сергия оштрафовали за распространение фейков.