Ученые выяснили, чем религиозные люди отличаются от других

Американские нейрофизиологи из Университета Джорджтауна определили отличительную особенность мозга людей, которые верят в существование бога.

Как говорится в их исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, оказалось, что религиозные люди имеют способность подсознательно замечать неявные закономерности. К примеру, верующими бывают даже те, кто вырос в семье атеистов.

Ученые узнали это, проведя исследование на добровольцах. Людей просили играть в простую компьютерную игру на внимательность, в то время как специалисты следили за их активностью мозга.

Так ученые пришли к выводу, что обычно глубоко верующими людьми являются те, кто замечает скрытые закономерности в игре, и наоборот.

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