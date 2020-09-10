Штормовой ветер завалил Васильевский остров деревьями и светофорами

Штормовой ветер завалил Васильевский остров деревьями и светофорами
Упавшее дерево в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

На Васильевский остров обрушился ураган: сильнейшие порывы ветра до 24 м/с валят деревья, светофоры и даже вырывают стеклопакеты на балконах. Местные жители в это время мокнут под ливнями.

О том, что сейчас происходит на улицах Васильевского острова, рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Так, на Адмиральском проезде ураган вырвал стеклопакет на балконе многоэтажного дома. Осколки и части рамы приземлились прямо на тротуар.

Ветер вырвал стеклопакет в многоэтажке. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Также на Васильевском острове, на улице Одоевского, упавшее дерево перегородило проезжую часть.

Дерево перегородило проезжую часть. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

На Канареечной улице тополь порвал линии электропередач и свалил световую опору. На снимках видно, что на место происшествия приезжали спасатели.

Фонарь упал на асфальт. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

А на Весельной дерево упало на автомобиль. Кроме того, очевидцы заметили упавший светофор, который чудом не задел пешеходов на «зебре».

Машину прикрыло деревом. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Некоторые пользователи также сообщают, что вызвали такси и ждали машину в течение почти двух часов. Однако, по всей видимости, из-за стихии никто из водителей не хотел рисковать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за шквалистого ветра падают деревья и летает профнастил.

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