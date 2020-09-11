В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

В российских магазинах предложили ввести двойные ценники
Идею оценит Минпромторг. Фото: Pixabay

Нововведение в виде двойных ценников поможет потребителям выбирать более выгодные товары, а производителям не даст хитрить с количеством содержимого в упаковке.

Инициативу выдвинул Союз потребителей России. Соответствующий запрос уже был направлен в Минпромторг. Об этом сообщают «Известия».

В Союзе считают, что введение двойных ценников станет справедливым решением. Ведь помимо цены за единицу товара, покупатели смогут видеть сколько стоит единица веса (литр или килограмм). Это позволит сравнивать цены у разных производителей и выбирать более выгодные предложения, поскольку зачастую упаковки одного товара могут иметь разный размер и объем.

Также, было отмечено, что некоторые торговые сети уже используют подобную практику. Например, ритейлер «Ашан».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вторая волна Covid-19 может вновь закрыть магазины.

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