В Минпромторге отреагировали на инициативу о введении двойных ценников в магазинах

Заместитель главы министерства промышленной торговли Виктор Евтухов дал оценку предложению Союза потребителей России.

В пятницу, 11 сентября, стало известно, что Союз потребителей России направил документ с предложением о введении двойных ценников в розничные магазины в адрес Минпромторга. Предполагается, что в случае принятия инициативы, магазины будут обязаны указывать цену не только за единицу товара, но из вес или объем. Данное нововведение может облегчить покупателям выбор товара и помочь им склоняться к более выгодному варианту.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отнесся к идее неоднозначно. По его словам, переход на другой формат ценников приведет к их перегруженности и желании сэкономить место. Продавцы могут начать сокращать слова, видоизменять шрифт. Все это может принести неудобства покупателям. Об этом сообщают «Известия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российских магазинах предложили ввести двойные ценники.