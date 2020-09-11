До конца года в Петербурге сдадут более 3 млн квадратных метров жилья

В Петербурге до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию более трех миллионов квадратных метров жилья 60 социальных объектов.

Как сообщили в Смольном, Северная столица уже шестой год подряд является одним из лидеров по вводу жилья среди российских городов. За 2020 год в городе ввели почти 940 тысяч квадратных метров, что на 15% больше, чем за первые 7 месяцев прошлого года.

Власти отмечают, что к осени в Петербурге открыли девять школ и 22 детских сада. В течение ближайших четырех лет планируется построить еще 180 социальных объекта.

На текущий момент в городе работают 144 застройщика. Согласно почти 350 разрешениям, общая площадь застройки на сегодня составляет 21,4 миллионов квадратных метров, из которых 13,4 миллиона квадратных метров — жилая площадь.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что новостройки в Петербурге рекордно подорожали за 10 лет.