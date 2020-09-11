Новый гендиректор «Ленфильма» рассказал, как будет развивать киностудию

Генеральный директор кинокомпании «Ленфильм» Федор Щербаков поделился планами по развитию киностудии на ближайшее время.

«Принципиальная задача, которая поставлена акционером – «Ленфильм» не должен быть приватизирован, не должен превратиться в исключительно девелоперский проект, профильная деятельность компании должна быть сохранена», — рассказал Щербаков телеканалу «Санкт-Петербург«.

В скором времени Щербаков займется улучшением отношений с федеральными ведомствами, банками и очень большим количеством людей, чтобы решить проблемы, существующие вокруг студии.

Также важной темой остается будущее «золотого фонда» — коллекции советских фильмов, созданной на «Ленфильме». Сейчас прибыль от показов этих кинолент получает коммерческая компания. Однако гендиректор считает, что киноколлекция должна вернуться «Ленфильму». По словам Щербакова, эта проблема запущенная, но «не все так плохо».

«Этот вопрос находится в глубоком изучении, совместно со специалистами будем проблему решать», — говорит Щербаков. Новый гендиректор также похвалил сотрудников киностудии за преданность к своему делу. Он отметил, что находится под большим впечатлением от «совершенно потрясающих людей», для которых работа в «Ленфильме» является целой жизнью

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Инесса Юрченко покинула «Ленфильм», она была гендиректором 7 месяцев.