В Ленобласти защитят от гриппа 60% жителей

Население будут прививать от гриппа вакцинами "Совигрипп" и "Флю М". Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Население будут прививать от гриппа вакцинами "Совигрипп" и "Флю М". Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Областной Роспотребнадзор планирует привить от гриппа 60% населения, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Первая партия вакцин от гриппа уже поступила в региональные больницы. Препараты для взрослых поставили в область на прошлой неделе. А в пятницу, 11 сентября, в регион завезли вакцины для детей. Население будут прививать от гриппа вакцинами «Совигрипп» и «Флю М».

Взрослым и детям будут делать прививки в любом лечебном учреждении Ленобласти. Также получить вакцину можно в мобильных амбулаторных пунктах.

В Роспотребнадзоре отметили, что в 47 регионе наблюдается низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа. Однако, несмотря на это, гражданам рекомендуют обезопасить себя и пройти процедуру вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России более 1,8 млн человек привили от гриппа.