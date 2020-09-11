В Ленобласти защитят от гриппа 60% жителей

Областной Роспотребнадзор планирует привить от гриппа 60% населения, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.
Первая партия вакцин от гриппа уже поступила в региональные больницы. Препараты для взрослых поставили в область на прошлой неделе. А в пятницу, 11 сентября, в регион завезли вакцины для детей. Население будут прививать от гриппа вакцинами «Совигрипп» и «Флю М».
Взрослым и детям будут делать прививки в любом лечебном учреждении Ленобласти. Также получить вакцину можно в мобильных амбулаторных пунктах.
В Роспотребнадзоре отметили, что в 47 регионе наблюдается низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа. Однако, несмотря на это, гражданам рекомендуют обезопасить себя и пройти процедуру вакцинации.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России более 1,8 млн человек привили от гриппа.