Сокамерники в СИЗО рассказали о характере Ефремова

Артист не требует к себе особенного отношения, к нему нет ни одной претензии.

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельную аварию на восемь лет, находится сейчас в СИЗО. В эфире программы «Время покажет» на Первом канале член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, какого мнения об артисте в месте заключения.

Она отметила, что претензий к Ефремову нет ни у сотрудников СИЗО-5, ни у сокамерников. Актер не требует к себе особенного отношения или внимания.

«Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно»,

— сказала Ева Меркачева.

Правозащитница добавила, что общественность ждет искренних извинений Ефремова, также люди хотят раскаяния. Это может повлиять на принятие решения об уменьшении срока.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минюст решил наказать адвокатов по делу Ефремова.