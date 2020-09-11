Голливудские актеры поддержали социолога Максима Шугалея

Мужчина якобы находится в заточении в неофициальной ливийской тюрьме «Митига».

Сразу несколько голливудских актеров решили поддержать российского социолога Максима Шугалея и его переводчика. Оба мужчины находятся в неофициальной ливийской тюрьме «Митига» после похищения террористами.

Актер Дольф Лундгрен, обращаясь к россиянам, отметил, что впереди их ждет только свобода, поэтому сдаваться не время. С ним согласились Чарли Шин и Винни Джонс, которые пожелали не терять надежду.

Напоминаем, что 6 сентября вышел фильм о россиянах в Ливии под названием «Шугалея-2». Сегодня в сети опубликовали ленту на английском языке, ожидается, что она понравится иностранцам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Инесса Юрченко покинула «Ленфильм», она была гендиректором 7 месяцев.