Диетолог назвала кофе «опасным сжигателем жира»

Диетолог назвала кофе &#171;опасным сжигателем жира&#187;
Кофе можно использовать как вспомогательное средство для похудения. Фото: Pixabay

Кофейная диета может навредить сердцу и сосудам. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, кофе помогает похудеть благодаря кофеину, однако злоупотреблять этим напитком не стоит. Излишняя доза кофеина может быть очень опасна для организма.

Диетолог рассказала в интервью радио Sputnik, что кофе стоит пить в умеренных количествах. А тем, у кого диагностирована гипертоническая болезнь или нарушения сердечного ритма, специалист посоветовала и вовсе отказаться от напитка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотни тысяч людей могут найти спасение от онкологии в кофе. Исследователи пришли к выводу, что если бы каждый житель планеты пил две-три чашки кофе в день, то количество смертей от злокачественных опухолей печени упало бы на несколько сотен тысяч.

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