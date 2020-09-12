Диетолог назвала кофе «опасным сжигателем жира»

Кофейная диета может навредить сердцу и сосудам. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, кофе помогает похудеть благодаря кофеину, однако злоупотреблять этим напитком не стоит. Излишняя доза кофеина может быть очень опасна для организма.

Диетолог рассказала в интервью радио Sputnik, что кофе стоит пить в умеренных количествах. А тем, у кого диагностирована гипертоническая болезнь или нарушения сердечного ритма, специалист посоветовала и вовсе отказаться от напитка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотни тысяч людей могут найти спасение от онкологии в кофе. Исследователи пришли к выводу, что если бы каждый житель планеты пил две-три чашки кофе в день, то количество смертей от злокачественных опухолей печени упало бы на несколько сотен тысяч.