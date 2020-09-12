Мужчина и трехлетняя девочка погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Мужчина и трехлетняя девочка погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
На место прибыли специалисты МЧС и ликвидировали горение. Фото: pixabay

В Московской области спасатели потушили крупный пожар, который унес жизни двух человек. В результате ЧП скончались мужчина и трехлетняя девочка, еще один ребенок получил ожоги.

Трагический инцидент произошел в субботу, 12 сентября, в частном доме города Пушкино. Постройка расположена на улице Островского.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону, спасатели оперативно прибыли к месту происшествия, однако спасти мужчину и 3-летнюю девочку не удалось. 14-летняя девочка получила ожоги кистей рук.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели 8 часов тушили крупный пожар в Лужском районе Ленобласти. Огонь охватил частный дом, баню и хозпостройку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
погибшие пожар происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лавров пообещал, что Россия ответит на возможные санкции из-за дела Навального
«Избавление от мучений»: РПЦ призывает привиться от Covid-19
Осенью в России вырастут цены на картофель
В Бразилии специалист по коренным народам стал жертвой аборигенов
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт
Китайский врач развеял популярный миф о правильном питании
Виртуальная копия Венеции сохранит город в случае затопления
Все регионы получат первые партии вакцины от Covid-19 до 14 сентября