Мужчина и трехлетняя девочка погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

В Московской области спасатели потушили крупный пожар, который унес жизни двух человек. В результате ЧП скончались мужчина и трехлетняя девочка, еще один ребенок получил ожоги.
Трагический инцидент произошел в субботу, 12 сентября, в частном доме города Пушкино. Постройка расположена на улице Островского.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону, спасатели оперативно прибыли к месту происшествия, однако спасти мужчину и 3-летнюю девочку не удалось. 14-летняя девочка получила ожоги кистей рук.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели 8 часов тушили крупный пожар в Лужском районе Ленобласти. Огонь охватил частный дом, баню и хозпостройку.