Арестант отсудил у «Крестов» 10 тысяч за плесень в камере

Арестант отсудил у &#171;Крестов&#187; 10 тысяч за плесень в камере
Мужчина Фото: pixabay.com

Колпинский районный суд Петербурга частично удовлетворил исковые требования местного жителя. Он пять лет назад изолировался в «Крестах», но оказался недоволен условиями содержания.

По словам мужчины, в камере не было вентиляции, на стенах была плесень, туалет был около обеденного стола, а соседи оказались заядлыми курильщиками.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов города, сейчас он находится в колонии, поэтому судебное заседание прошло без его участия.

Мужчина требовал 600 тыс. рублей, однако его иск был удовлетворен частично. Ему выплатят 10 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка отсудила у клиники более миллиона рублей. Она хотела увеличить грудь, но результат женщину только расстроил.

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