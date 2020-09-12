Арестант отсудил у «Крестов» 10 тысяч за плесень в камере

Колпинский районный суд Петербурга частично удовлетворил исковые требования местного жителя. Он пять лет назад изолировался в «Крестах», но оказался недоволен условиями содержания.

По словам мужчины, в камере не было вентиляции, на стенах была плесень, туалет был около обеденного стола, а соседи оказались заядлыми курильщиками.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов города, сейчас он находится в колонии, поэтому судебное заседание прошло без его участия.

Мужчина требовал 600 тыс. рублей, однако его иск был удовлетворен частично. Ему выплатят 10 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка отсудила у клиники более миллиона рублей. Она хотела увеличить грудь, но результат женщину только расстроил.