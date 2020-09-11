Хотела увеличить грудь, а ее сделали кривой: петербурженка отсудила у клиники более миллиона

Основной целью истца при обращении в клинику ответчика являлось устранение недостатков внешности, однако данная цель не была достигнута. Фото: pixabay

Основной целью истца при обращении в клинику ответчика являлось устранение недостатков внешности, однако данная цель не была достигнута. Фото: pixabay

Ленинский районный суд Петербурга вынес решение по иску местной жительницы к ООО «Центр Пластической Хирургии» о взыскании денежных средств, компенсации морального вреда.

Женщина заключила договор об оказании платных медуслуг с указанным центром 4 марта прошлого года. Речь идет о подтяжке и увеличении молочных желез. По данным следствия, истец оплатила услугу, после чего состоялась операция. Уже через два дня ее выписали. Женщина рассказала, что соблюдала все рекомендации врача, но заметила асимметрию молочных желез, для исправления которой требуется повторная операция.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, в результате в адрес ответчика была направлена претензия, которая оставлена без ответа.

Суд исковые требования удовлетворил частично. С организации взыскали стоимость операции, убытки, компенсацию морального вреда и штраф. Так, сумма перевалила за миллион.

Также взыскал с ООО «Центр Пластической Хирургии» в доход государства госпошлину в размере 8 684,09 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пластические хирурги заплатили пациенту за неудачную операцию.